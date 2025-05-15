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        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Savunma 2025 MSÜ tercih sonucu sorgulama nasıl yapılır?

        MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ tercih sonucu sorgulama nasıl yapılır?

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) subay veya astsubay olarak görev yapmak amacıyla MSÜ sınavına giriliyor. MSÜ puanından sonra adaylar tercih işlemlerini 24 Mart- 21 Nisan tarihleri arasında yaptı ve yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ tercih sonucu sorgulama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:25
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        • 1

          MSÜ tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Tercih işlemlerini sona erdirenler ilgili kurumdan gelecek açıklamaya odaklandı. Tercih sonuçlarında kazanan adaylar ikinci seçim aşamasına davet ediliyor. İkinci aşama için bilgilendirme personeltemin.msb.gov.tr adresinden adaylarla paylaşılacak. Peki MSÜ tercih sonucu ne zaman açıklanacak?

        • 2

          MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          15 Mayıs itibarıyla, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Milli Savunma Üniversitesi tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş ve sonuçlar 11 Haziran’da ilan edilmişti. Bu takvim baz alındığında, 2025 yılı tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.

        • 3

          MSB Millî Savunma Üniversitesi 2025 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

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