MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Mayıs itibarıyla, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Milli Savunma Üniversitesi tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş ve sonuçlar 11 Haziran’da ilan edilmişti. Bu takvim baz alındığında, 2025 yılı tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor.