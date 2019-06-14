MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi, 2019 askeri öğrenci temini için son viraja girildi. MSÜ tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Tercih sonuçlarında MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okullarına başvuran adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2019 puan türleri göz önüne alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralandı. 3. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2019 sayısal puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralandı. Adaylar şimdi seçim aşaması faaliyetlerine girecek. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunması gerekiyor. 2019 MSÜ tercih sonuçları ve seçim aşaması faaliyetlerine dair detaylar haberimizde.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2019

MSÜ tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve onay kodunu girdikten sonra sonuçlarını görüntüleyebilir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

MSB Milli Savunma Üniversitesi 2019 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Hava Harp Okulu adayları için seçim aşaması faaliyetleri;

1. gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.,

2. gün: Psikomotor Testi

3. gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Diğer adaylar için;

1. gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2. gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekiyor.

Hafta sonlarına sınav planlanmadı.

MSÜ'NÜN DUYURUSU İÇİN TIKLAYIN

SINAVLARA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

MSÜ-2019 Sınav Sonuç Belgesi.

Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

a. Adayların spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren“Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”(Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

b. Adayların Muvafakat Yazısıile sınava gelmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

Şehit/Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.