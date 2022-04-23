Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tercihleri 18 Nisan tarihinde başladı. Sınava katılan adaylar tercih işlemleri 13 Mayıs tarihine kadar yapabilecek. Peki, MSÜ tercih nasıl yapılır? MSÜ tercih ne zaman bitiyor? İşte MSÜ tercih işlemleri ile ilgili ayrıntılar...