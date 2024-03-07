2024 MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bilindiği gibi, MSÜ sınav sonuçları 28 Mart Perşembe günü açıklanacak. İşte 2024 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Kadın ve Erkek MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile TSK bünyesinde geleceğin komutanları belirlenecek. Sınavda ter döken binlerce aday tarafından erkek ve kadın MSÜ taban puanları 2024 araştırılıyor. Peki, "MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?" İşte 2024 MSÜ taban puanları tablosu...
MSÜ TABAN PUANLARI
2024 MSÜ taban puanları listesi henüz yayınlanmadı. Bu yıla ait taban puanları yayınlandığında haberimiz güncellenecek. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408
ASTSUBAY MYO ADAYLARI
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 132,67153
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 201,24828