Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ile TSK bünyesinde geleceğin komutanları belirlenecek. Sınavda ter döken binlerce aday tarafından erkek ve kadın MSÜ taban puanları 2024 araştırılıyor. Peki, "MSÜ kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?" İşte 2024 MSÜ taban puanları tablosu...