MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2025 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı PDF indir-görüntüle ekranı
MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı! Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından MSÜ sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçlar öncesi tahmini puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar, ''MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl ve nereden görüntülenir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM AİS ekranı ile 2025 MSÜ soruları ve cevapları PDF indir-görüntüle!
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tamamlandı. Sınavdan çıkan adayların gündeminde yer alan ‘’MSÜ soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?’’ soruları yanıt buldu. MSÜ sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı %10’luk kısmı ÖSYM tarafından erişime açıldı. MSÜ soruları ve cevap anahtarı ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek. Puan hesaplaması yapılırken her ders kendi içinde değerlendirmeye alınacak olup sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğruyu götürecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2025 MSÜ soruları ve cevapları PDF indir-görüntüle ekranı!
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SON DAKİKA: MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
2025 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 23 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntülenme süreci, 5 Mart 2025 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.''
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MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL İNDİRİLİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.
Takvime göre, MSÜ sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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2025 MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
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Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
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Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe
testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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