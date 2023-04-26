2 Nisan Pazar günü tamamlanan MSÜ sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınavda 450 bini aşkın kişinin katılım gösterdiği sınavlara, bu yıl kaç kişinin girdiği merak konusu olurken, kontenjan sayıları araştırılmaya başlandı. 77 ilde, 98 sınav merkezinde yapılan MSÜ sınavında, 1489 bina, 27 bin 134 salonun kullanıldığı belirtildi. Peki, "MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alıyor, kontenjan sayısı belli oldu mu?" İşte detaylar...