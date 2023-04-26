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MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alıyor, kontenjan sayısı açıklandı mı?

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alıyor?

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Binlerce adayın katılım göstediği sınavın ardından, Milli Savunma Üniversitesi'nin kontenjan sayısı kaç, kaç kişi alınacak ve MSÜ sınavına kaç kişi girdi gibi sorular gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan kişi sayısı ve kontenjan sayıları...

Giriş: 26.04.2023 - 21:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2 Nisan Pazar günü tamamlanan MSÜ sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen sınavda 450 bini aşkın kişinin katılım gösterdiği sınavlara, bu yıl kaç kişinin girdiği merak konusu olurken, kontenjan sayıları araştırılmaya başlandı. 77 ilde, 98 sınav merkezinde yapılan MSÜ sınavında, 1489 bina, 27 bin 134 salonun kullanıldığı belirtildi. Peki, "MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alıyor, kontenjan sayısı belli oldu mu?" İşte detaylar...

  • MSÜ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) 610 bin 419 adayın katılacağını bildirdi.

  • Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Nisan Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 77 ilde, 98 sınav merkezinde yapılacağını, 1489 bina, 27 bin 134 salonun kullanılacağını belirtti.

  • Sınavda 80 bin 97 kişinin görev yapacağı bilgisini paylaşan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı, 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

  • MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ KİŞİ ALACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)'nün bu sene bünyesine kaç alım yapacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir. 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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