MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki merkezlerde düzenlenecek. Adaylar, hayallerini gerçeğe çevirmek için MSÜ soruları karşısında ter dökecek. MSÜ sınav soruları ve cevapları, sınavın ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda MSÜ soru ve cevap anahtarı kitapçığı sınavın ardından açıklanıyordu. Peki, 2022 MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...