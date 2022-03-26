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MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2022 MSÜ cevap anahtarı kitapçığı kaç güne açıklanır?

MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2022 MSÜ cevap anahtarı kitapçığı kaç günde açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi (2022-MSÜ) sınavı bu yıl 27 Mart tarihinde yapılacak. Yüz binlerce adayın katılacağı sınav, 10.15'te başlayacak ve toplam 165 dakika sürecek. Adayların sınavın ardından en çok araştıracağı konulardan birisi MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı olacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıllarda MSÜ sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı farklı tarihlerde yayınlanıyordu. Peki, 2022 MSÜ soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı bilgiler...

26.03.2022 - 16:34 | Güncelleme: GÜNDEM

  • MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki merkezlerde düzenlenecek. Adaylar, hayallerini gerçeğe çevirmek için MSÜ soruları karşısında ter dökecek. MSÜ sınav soruları ve cevapları, sınavın ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıllarda MSÜ soru ve cevap anahtarı kitapçığı sınavın ardından açıklanıyordu. Peki, 2022 MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

  • MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

     

  • 2022 MSÜ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

    Geçtiğimiz yıl 4 Nisan tarihinde yapılan MSÜ sınavının ardından sınav soruları ve %10'luk cevap anahtarı kitapçığı yayınlanmıştı. ÖSYM, 2022 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında bir açıklama yapmasa da bu yıl da sınavın ardından cevap anahtarı kitapçığın %10'luk kısmının erişime açılması bekleniyor.

  • MSÜ SORU KİTAPÇIĞI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

    Adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebiliyor.

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