MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 14 Haziran tarihinde gerçekleşen 2020 MSÜ sınav sonuçlarının ÖSYM sonuç sayfası üzerinden açıklandığını duyurdu.

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2020

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak TC Kimlik numaranızı ve kullanıcı şifrenizi girmeniz gerekiyor.

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MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u erişime açıldı.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.