MSÜ sınavı için geri sayım başladı. MSÜ sınav giriş belgesinin yayımlanmasıyla; adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgisi netlik kazanmış oldu. Sınavda, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 soru sorulacak. Peki, "2024 MSÜ ne zaman, saat kaçta?" İşte MSÜ sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...