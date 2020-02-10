MSÜ para yatırma işlemleri için bugün son gün. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınav başvuruları için bugün bitiyor. Peki, MSÜ para yatırma işlemi nasıl yapılır? MSÜ para yatırma işlemi saat kaça kadar?

MSÜ PARA YATIRMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için ÖSYM https://ais.osym.gov.tr/ adresine tıklayarak MSÜ ekranından başvuruda bulabilirsiniz. Başvuru ücreti ise 100 TL'dir.

MSÜ PARA YATIRMA İŞLEMİ SON BAŞVURU SAAT KAÇA KADAR?

MSÜ sınav başvurusu 10.02.2020'de saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2020

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020 MSÜ sınavı 29 Mart 2020'de gerçekleşecektir. Sınav giriş belgeleri sınavdan 1 hafta önce ÖSYM tarafından yayınlanacaktır.