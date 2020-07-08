Milli Savunma Üniversitesi mülakat tarihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. 14 Haziran 2020 tarihinde tamamlanan MSÜ sınavlarının ardından adaylar mülakat olacakları tarihe kilitlendiler. MSÜ mülakat tarihi ne zaman? Taban puanları kaç oldu?

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ mülakat tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez sizlere duyuracağız.

MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

MSÜ taban puanları yıllara göre değişiklik gösteriyor. İşte geçmiş yıllardaki taban puanları...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285