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        Haberler Müzik MSG'den konservatuvar öğrencilerine müjde

        MSG'den konservatuvar öğrencilerine müjde

        MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği), 10 Kasım'da, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 konservatuvar öğrencisine destek olacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 12:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:27
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        100'üncü yılda 100 öğrenciye destek
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        Yönetim Kurulu Başkanlığını Ferhat Göçer’in yaptığı MSG, Cumhuriyetin 100'üncü yaşına yaraşır özel bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu. MSG, ülkemizde kültür sanat ve müzik alanında geleceği belirleyecek olan sanatçı adaylarına destek olacağını açıkladı.

        MSG üyeleri geçen sene Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anısına çok özel bir çalışmaya imza atmıştı. Neşet Ertaş’ın unutulmaz eseri 'Neredesin Sen'i yönetim kurulu üyesi Febyo Taşel’in düzenlemesiyle, MSG yönetim kurulundan ve üst kurulu üyelerinden oluşan 9 isim yeniden seslendirmişti.

        MSG, bu yıl da Atatürk’ün “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünden yola çıkarak, “Cumhuriyet 100 yaşında, MSG 100 Öğrencinin Yanında!” sloganıyla bir proje hayata geçirdi.

        "CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILI KUTLU OLSUN"

        Proje ile ilgili MSG’den yapılan açıklamada, “MSG olarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, özel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu yılın anlam ve önemine yakışır bir şekilde, 'Cumhuriyet 100 Yaşında, MSG 100 Öğrencinin Yanında!' sloganıyla konservatuar öğrencilerine destek olma kararı aldık. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 100 konservatuar öğrencisine sağladığımız bu katkıyla, sanatın, müziğin ve kültürün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin yanında olabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da sanat, bilim ve eğitime verilecek değerin aydınlanmanın yolu olacağına inanıyor, Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

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