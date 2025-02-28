MSG, 15'inci Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Bu yıl 25'inci yılını kutlayan Türkiye’nin önde gelen müzik meslek birliklerinden MSG (Musiki Eserleri Grubu Meslek Birliği), 27 Şubat tarihinde 15'inci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Genel Kurul’da, üyeler için büyük önem taşıyan avans modeli de duyuruldu.

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Divan kurulunda Febyo Taşel, Sevingül Bahadır, Funda Lena, Ömer Ahunbay yer alırken, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, açılış konuşmasında üyelerine teşekkür etti.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR PROTOKOLÜN EŞİĞİNDEYİZ"

Ferhat Göçer, müzik sektörü için büyük önem taşıyan lisanslama süreçlerine değinerek, şu sözleri paylaştı: İki buçuk yıllık görev süremiz boyunca özellikle kardeş meslek birliğimizle iş birliği içinde çalışarak, otel ve konaklama tesisi lisanslamasında yüzde yüze yaklaştık. Bakanlık desteğiyle umumi mekanlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki haftalarda, bu konuda devrim niteliğinde bir protokol imzalamaya hazırlanıyoruz. Canlı konser lisanslaması için de çözüm üretildiğinde, artık lisanssız hiçbir alan kalmayacak.

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ÜYELER İÇİN AVANS MODELİ VE SİGORTA SİSTEMİ

Üyelere büyük destek sağlayacak avans modeli hakkında konuşan Ferhak Göçer, meslek birlikleriyle ortak hareket ederek önemli gelir artışı sağladıklarını vurguladı: Ekonomik zorluklarla mücadele ettiğimiz bu dönemde sizlere destek olabilmek adına kasalarımızda uzun süre bekleyen gelirleri sunacağız. Hiçbir üyemizin hak edişi başkasına aktarılmadan, adil ve dengeli bir avans modeli geliştirdik. Ayrıca 25'inci yılımızda, sağlık sigortası sistemimizi genişleterek ferdi kaza ve hayat sigortası modelimizi oluşturduk.

MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy; "Bugün burada İç Tüzük değişikliği ve Seçim Yönergesi’nin yanında devrim niteliğinde bir yeniliği oylamak için de toplandık: Birlik üyelerimize avans verilmesi" sözleriyle değişiklikleri üyelere sundu.

Üyeler, açıklanan yeni destekler için yönetim kuruluna teşekkür ederken, toplantıda yapay zekâ, telif hakları ve gelecekteki projeler de gündeme geldi. 2025 itibarıyla tam üyeliğe geçiş yapan üyelere plaketleri takdim edildi.

Kapanış konuşmasında Ferhat Göçer, iki yıllık süreç içinde MSG’nin önemli bir yol katettiğini belirterek GEMA ile iş birliği yaparak önemli bir adım attık. Sağlık sigortaları projelerimizle üyelerimize destek olmak için çabalıyoruz. Çabalarımızın meyvesini almaya başladığımız bir dönemdeyiz. Dünyada hiçbir meslek grubuna nasip olmayacak bir kurumsal hafıza ile çalışıyoruz. Üyelerimiz için hakkaniyetli, adaletli projelerle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. MSG 15'inci Olağanüstü Genel Kurulu, yönerge oylamalarının ardından, teşekkür ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.