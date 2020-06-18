MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği, yerli üretim taarruz helikopteri ATAK'lar tarafından yeni terör hedeflerinin vurulduğu bildirildi.

Paylaşımda, ATAK helikopterlerinin bölgedeki terör hedeflerini vurduğu görüntülere de yer verildi.