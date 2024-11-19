MSB Uzman erbaş alımı yapacak! Uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

MSB Uzman erbaş alımı ilanını yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin 450 olmak üzere toplamda 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. İşte detaylar