MSB, TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan sosyal medya paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"Tarihe sığmayan şana/ Bayrağa renk veren kana/ Ölümden korkmayan cana selam olsun." dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı.