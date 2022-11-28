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MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı 2022 MSB kura çekimi ve sınavı hangi tarihte yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde KPSS şartsız personel alımı yapacak! MSB başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı personel alınacağını duyurmuştu. MSB personel alımı başvuruları 25 Kasım itibarıyla sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenlerin gözü MSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, İŞKUR 2022 MSB personel alımı kura çekimi ve sınav sonuçları detayları...

Giriş: 28.11.2022 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Savunma Bakanlığı, 18 ilde 89 farklı meslekten MSB personel alımı yapacağını duyurmuştu. MSB personel alımı başvuruları 21-25 Kasım tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar "MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ve sınavı ayın kaçında yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçları ve kura çekimine ilişkin olarak merak edilenler...

  • MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım tarihi itibarıyla başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde sona erdi.

    2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSB personel alımı başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, kura çekiminin ardından sınava katılmaya hak kazanacak. MSB personel alımı sınavında başarılı olan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilecek.

    MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek, başvuru sonuçlarının ise bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

  • 89 MESLEKTEN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ VE SINAVLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

    Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    MSB işçi alımı başvurusu için adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

    Ena az ilköğretim ve lise mezunu adaylar MSB personel alımı başvurusunu gerçekleştirebilecek.

    Adaylardan aranan meslek sertifikaları ve belgelerin sağlanması gerekiyor.

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