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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

        MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:46 Güncelleme: 12.12.2023 - 22:35
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        MSB duyurdu: 1 şehit
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        MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğu bildirildi.

        Açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e rahmet diledi.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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        #MSB
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