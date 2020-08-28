Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Türk jetleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.