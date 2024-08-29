2024 Yılı Millî Savunma Bakanlığı açıktan sürekli işçi temini sınav sonuçları duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinde yayımlandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

‘’2024 Yılı Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilmek üzere 1.829(bin sekiz yüz yirmi dokuz) sürekli işçi temini sınavları 22 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilmiştir.

1. Adaylar, sınav sonuçlarını, aşağıda belirtilen linkten, T.C. Kimlik numarası ile sorgulayarak öğrenebileceklerdir.

2. Adaylar sınav sonuçlarına itiraz etmeleri halinde, itirazlarını yazılı olarak sınava alındıkları iş yerlerine bu ilanın son yayım tarihi olan 08 Eylül 2024 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (09-13 Eylül 2024 tarihleri arasında) şahsen yapmak zorundadırlar. Adayların süresi dışında ve/veya sınava girdikleri iş yeri dışında başka bir yere yapacakları itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen zaman dilimi içerisinde usulüne uygun olarak yapılan itiraz başvurularına ilişkin sonuçlar Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı (internet) sayfasında ilan edilecektir.

3. Adayların işe alım sürecini başvurdukları iş yerlerinden takip etmeleri gerekmektedir.

4. Bu ilan ilgililere tebligat niteliğinde olup sınav sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili olarak başka bir tebligat yapılmayacaktır.’’