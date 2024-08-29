MSB işçi alımı sonuçları açıklandı! 2024 MSB 1829 sürekli işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı
Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilmek üzere 1829 sürekli işçi alımı sınavları 22 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Akabinde ise gözler sonuçlara çevrilmişti. Merakla beklenen açıklama geldi. MSB işçi alımı sonuçları açıklandı. Peki Milli Savunma Bakanlığı MSB 1829 sürekli işçi alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2024 MSB işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı…
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MSB işçi alımı sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1829 sürekli işçi alımı sınavları 22 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan adaylar, sonuçlar için MSB duyurularına kilitlenmişti. MSB işçi alımı sonuçları 29 Ağustos’ta erişime açıldı. İşte, 2024 MSB 1829 sürekli işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı…
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2024 MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MSB işçi alımı sonuçları açıklandı.
2 Ağustos tarihinde sona eren sınav sürecinin ardından sonuçlar, 29 Ağustos’ta MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
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2024 Yılı Millî Savunma Bakanlığı açıktan sürekli işçi temini sınav sonuçları duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinde yayımlandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
‘’2024 Yılı Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilmek üzere 1.829(bin sekiz yüz yirmi dokuz) sürekli işçi temini sınavları 22 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilmiştir.
1. Adaylar, sınav sonuçlarını, aşağıda belirtilen linkten, T.C. Kimlik numarası ile sorgulayarak öğrenebileceklerdir.
2. Adaylar sınav sonuçlarına itiraz etmeleri halinde, itirazlarını yazılı olarak sınava alındıkları iş yerlerine bu ilanın son yayım tarihi olan 08 Eylül 2024 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (09-13 Eylül 2024 tarihleri arasında) şahsen yapmak zorundadırlar. Adayların süresi dışında ve/veya sınava girdikleri iş yeri dışında başka bir yere yapacakları itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen zaman dilimi içerisinde usulüne uygun olarak yapılan itiraz başvurularına ilişkin sonuçlar Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı (internet) sayfasında ilan edilecektir.
3. Adayların işe alım sürecini başvurdukları iş yerlerinden takip etmeleri gerekmektedir.
4. Bu ilan ilgililere tebligat niteliğinde olup sınav sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili olarak başka bir tebligat yapılmayacaktır.’’
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MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek.
MSB İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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