Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan hidrokarbon ticareti anlaşmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da tepki geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, "KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir." dedi.

REKLAM advertisement1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Mısır arasında imzalanan hidrokarbon ticareti anlaşmasına tepki göstererek, Kıbrıs Türkü'nün taraf olmadığı ve onay vermediği bu anlaşmaların hiçbir hükmünün olmadığını ve geçersiz olduğunu bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyareti sırasında, Ada ve çevresindeki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayma pahasına Mısır ve bazı çok uluslu şirketler ile hidrokarbonların pazarlanmasına ilişkin bir dizi anlaşmalar imzaladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Hristodulidis'in sadece Kıbrıs'ı değil bölgeyi bir çatışmanın eşiğine getirme riski taşıyan adımlardan en kısa zamanda vazgeçmesi gerektiğine dikkat çekildi.