Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait denizaltılarımız tarafından 19 Eylül 2020 tarihinde İzmir yaklaşma sularında fiili eğitim torpidosu atışları başarıyla icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

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