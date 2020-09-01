Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Mekanın gerçek sahipleri geri geldi” ifadesiyle PKK’lı teröristlerden temizlenen dağların, gerçek sahibi olan dağ keçilerine kavuştuğu belirtildi. Ayrıca paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet” ifadelerine yer verildi.

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