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        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber: Bir asker şehit oldu - Son dakika haberleri

        MSB'den acı haber: Bir asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde P. Söz. Er Salih Ay'ın şehit olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 17.02.2024 - 20:25
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        MSB'den acı haber: Bir asker şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde P. Söz. Er Salih Ay'ın şehit olduğunu duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

        "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

        Bakan Yaşar Güler"

        Çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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