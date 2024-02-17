MSB'den acı haber: Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde P. Söz. Er Salih Ay'ın şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde P. Söz. Er Salih Ay'ın şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Kahraman silah arkadaşımız, 17 Şubat 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.
Bakan Yaşar Güler"
Çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.