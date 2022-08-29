Türkiye, Pakistan'a insani yardım için 2 uçak gönderdi

DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.

Öte yandan Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.