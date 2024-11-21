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        Haberler Bilgi Yaşam MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı: MSB uzman erbaş alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı: MSB uzman erbaş alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte detaylar merak edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacının karşılanacağı MBS uzman erbaş alımı başvurusu online yapılacak. Peki MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı ne zaman? MSB uzman erbaş alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:00
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        • 1

          MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacak. MSB personel alımı başvuruları personeltemin.msb.gov.tr e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek. İşte MSB 4 bin 65 uzman erbaş alımı detayları

        • 2

          MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı (2024/3 Dönem) Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtilmiştir.

          Başvurular 18 Kasım-6 Aralık saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.

          BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

          Adaylar ön başvurularını 06 Aralık 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir. https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

          evrimiçi (online) başvuru formunun doldurulması ve sonrasında sınav ücretinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacaktır.

          Sınav Ücreti;

          a. Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

          b. Sınav ücreti; başvuru formunun doldurulmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

        • 3

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          (1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

          (2) 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

          (3) En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), (4) Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

          (5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak (06 Aralık 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

          (6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),

          (7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;

          (a) Son başvuru tarihi itibariyle ikinci hizmet yılını tamamlamış ve devam ediyor olmak,

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