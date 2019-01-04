Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, takım arıyor... 2014'te Fenerbahçe'den Dubai'ye transfer olan Senegalli golcü, 1 sezon sonra kiralık olarak sarı-lacivertli takıma dönmüştü. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Bursaspor'a kiralanan 32 yaşındaki oyuncu, 1 ay önce Al Ahli ile olan sözleşmesini sonlandırdı ve boşa çıktı.

Fransız basınına göre; Sow, şu sıralarda kendisine takım bulmaya çalışıyor. Senegalli golcüye Türkiye'den talipler olduğu belirtilirken oyuncunun Fransa'ya da transfer olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe, 2012'de Lille'den 10 milyon euro'ya aldığı Sow'u 2014'te 16 milyon euro karşılığında satmıştı.