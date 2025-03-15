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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'nun penaltı laneti! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'nun penaltı laneti!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltı atışları sonucu mağlup olurken, akıllara Jose Mourinho'nun geçmişte yaşadığı 'penaltı şanssızlıkları' geldi. Portekizli teknik adamın çalıştırdığı takımlar 12 kez seri penaltı atışlarına kalırken, Mou bu 12 mücadelenin 10'unda sahadan mutsuz ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:59
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 3-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Rangers'a konuk olan Fenerbahçe, rakibi karşısında 90 dakika ve uzatmaları 2-0 önde kapatırken, penaltılara giden karşılaşmayı 3-2 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

        • 2

          Şanssız şekilde çeyrek final biletini kaçıran sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun penaltı kabusu ise bu maçın ardından bir kez daha gündeme geldi...

        • 3

          Mou'nun kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlar 12 kez seri penaltı atışlarına kalırken, deneyimli teknik adam bu 12 mücadelenin 10'unu kaybetti.

        • 4

          LANET CHELSEA'DE BAŞLADI

          Mourinho'nun seri penaltı atışları kabusu ilk kez 2005 yılında Chelsea'yi çalıştırırken başladı... 26 Ekim 2005'te, İngiltere Lig Kupası'nın üçüncü turunda Stamford Bridge'de Charlton'ı konuk eden Maviler, penaltılara giden karşılaşmayı 5-4 kaybetti.

        • 5

          ÜST ÜSTE KAYBEDİLEN FİNALLER...

          1 Mayıs 2007'de UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Anfield'da Liverpool'a penaltılarla 4-1, 5 Ağustos 2007'de ise Community Shield Kupası'nda Manchester United'a penaltılarla 3-0 kaybeden Mou, 30 Ağustos 2013'te ise UEFA Süper Kupa'da Bayern Münih'e 5-4 mağlup oldu.

        • 6

          FA CUP'TA DA AYNI SON!

          Mourinho'lu Chelsea, Ekim 2015'te ise Stoke City'ye penaltılarla 5-4 yenilerek FA Cup'a (Federasyon Kupası) veda etti.

        • 7

          REAL MADRID'LE BAYERN'E KAYBETTİ

          Mourinho'nun penaltı laneti Real Madrid'de de peşini bırakmadı... Real Madrid, 2011-2012 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e penaltılarla 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetti. Mourinho, Santiago Bernabeu'daki mağlubiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı.

        • 8

          MANU VE TOTTENHAM'DA DA OLMADI...

          Mourinho, 25 Eylül 2018'de Manchester United'ın başında bu kez İngiltere Lig Kupası'nda aynı sonu yaşadı. Old Trafford'a Derby County'ye penaltılarla 8-7 boyun eğen Kırmızı Şeytanlar, kupaya üçüncü turda veda etti.

        • 9

          Mourinho, 25 Eylül 2018'de ise Tottenham'ı çalıştırırken FA Cup'ın beşinci turunda Norwich'e penaltılarla 3-2 kaybedip elenmenin acısını bir kez daha yaşadı.

        • 10

          AVRUPA LİGİ FİNALİNİ PENALTILARLA KAYBETTİ!

          Mourinho, Fenerbahçe dönemi öncesi penaltılardaki son yenilgisini 2023 UEFA Avrupa Ligi finalinde yaşadı. Roma'nın teknik direktörü olarak Sevilla'ya 4-1 mağlup olan Mourinho'lu Roma kupayı İspanyollara kaptırdı.

        • 11

          PENALTILARDA SADECE 2 KEZ YÜZÜ GÜLDÜ!

          Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla penaltılarda sadece 2 kez güldü. 29 Eylül 2020'de Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde Chelsea'yi penaltılarla 5-4 eleyen Mou, Tottenham'ı İngiltere Lig Kupası'nda 5. tura çıkardı.

        • 12

          24 Ağustos 2008'de ise Inter'in başındayken Roma'yı penaltılarla 6-5 yenmeyi başaran Mourinho, İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

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