Mourinho'dan 7 değişiklik!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Athletic Bilbao maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Athletic Bilbao maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

REKLAM advertisement1 Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki mücadelede Athletic Bilbao karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Mert Müldür, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'yi yedek başlattı. İspanyol ekibine karşı 11'de sahaya çıkan oyunculardan Alexander Djiku cezası sebebiyle kadroda bulunmazken, Samet Akaydin ise teknik ekibin kararıyla kadroda yer almadı.

REKLAM Teknik direktör Mourinho, Samet Akaydin-Alexander Djiku ikilisinin yerine Çağlar Söyüncü-Rodrigo Becao tandemiyle mücadeleye başlarken Mert Müldür'ün yerine de Filip Kostic'i sahaya sürdü. Cezası sebebiyle Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyen Fred, RAMS Başakşehir maçıyla 11'e geri dönerken İsmail Yüksek kulübeye geçti. Orta sahadaki isimlerden Dusan Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin'in yerine de Oğuz Aydın'ı 11'e alan Jose Mourinho'nun forvetteki tercihi ise Edin Dzeko oldu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da takımını yalnız bırakan bir diğer isim oldu.

Ayrıca, Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatanın ardından tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin ile Levent Mercan, RAMS Başakşehir maçında teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi. REKLAM Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samet'i korumak için maç kadrosuna almayacağını açıklamıştı.

YUSUF AKÇİÇEK, SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜ KEZ KADRODA Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, RAMS Başakşehir karşısında Çağlar Söyüncü-Becao ikilisini sahaya sürerken, genç futbolcu Yusuf Akçiçek'i de maç kadrosuna aldı. Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku ve Samet Akaydin'in yokluğunda bu sezon üçüncü kez Süper Lig'de maç kadrosunda yer aldı. Genç oyuncu, ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan müsabakada son 9 dakikada forma giyerken, Gaziantep FK maçında ise oyuna dahil olmamıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 5 MAÇ SONRA 11'DE Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasının 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü, sakatlığı süresince ligde Bellona Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag müsabakalarında takımını yalnız bırakmıştı. REKLAM Son oynanan Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, 46. dakikada Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olurken, RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 5 maç sonra 11'e döndü.

BECAO-ÇAĞLAR 6 MAÇ SONRA BİRLİKTE Alexander Djiku ve Samet Akaydin'in yokluğunda Çağlar Söyüncü-Becao ikilisine şans veren teknik direktör Jose Mourinho, iki ismi 6 maç aradan sonra beraber oynattı. Çağlar-Becao ikilisi, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan AZ Alkmaar karşılaşmasında 11'de sahaya çıkmıştı. Bu müsabakanın ardından ligde oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasında Samet Akaydin'le birlikte ilk 11'de forma giyen Çağlar Söyüncü, maçın 12. dakikasında sakatlanıp 5 maçta forma giyememişti.

Fenerbahçe, iki ismin birlikte oynadığı son maç olan AZ Alkmaar müsabakasını 3-1 kaybetmişti. TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI Fenerbahçe-RAMS Başakşehir müsabakasında sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu. Athletic Bilbao karşısında alınan skorun ardından yönetime ve takıma tepki gösteren taraftarlar, yoğun yağışa rağmen Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

REKLAM Maçtan bir saat önce tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertliler, ısınma sırasında futbolcuları tek tek çağırıp destek verirken, takımları için de uzun süre tezahüratta bulundu. ÇAĞDAŞ ATAN'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, son antrenmanda sakatlanan kaleci Muhammed Şengezer ile tedavisi süren Onur Ergün'ün yerine ilk 11'de Deniz Dilmen ve Berat Özdemir'e görev verdi. Çağdaş Atan, Fenerbahçe karşısında takımını Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson ve Piatek ilk 11'ini sahaya sürdü.

MUHAMMED SON ANTRENMANDA SAKATLANDI Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer, turuncu-laciverti takımın son antrenmanında sakatlandı. Kaburgasına darbe alan Muhammed, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alamadı. Onur Ergün de Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim ile oynadığı karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. DENİZ DİLMEN BU SEZON LİGDE İLK KEZ SAHADA Başakşehir'in 20 yaşındaki genç kalecisi Deniz Dilmen, bu sezon Süper Lig'deki ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın, UEFA Konferans Ligi'nde La Fiorita, Celje ve Rapid Wien maçlarında forma giyen Deniz, bu sezon ligde ilk kez kalede yer alma fırsatı buldu.