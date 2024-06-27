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        Haberler Gündem Güncel Motosikletten düştü! TIR'ın altında kaldı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Motosikletten düştü! TIR'ın altında kaldı

        Düzce'de 55 yaşındaki Fidan Bilge, eşinin kullandığı motosiklet devrilince yanlarında seyir halinde bulunan TIR'ın altında kaldı. Feci kazada Bilge hayatını kaybederken eşi hafif yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:15
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        Motosikletten düştü! TIR'ın altında kaldı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Fidan Bilge (55), eşinin kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu TIR'ın altında kalıp hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Sinan Şen idaresindeki TIR kırmızı ışıkta beklerken, yanına Ahmet Bilge idaresindeki motosiklet yanaştı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Trafik ışıklarının yeşile dönmesi ile Ahmet Bilge dengesini kaybetti. Motosiklet devrilirken Ahmet Bilge ile arkasındaki eşi Fidan Bilge yere düştü. Yandaki TIR'ın altında kalan Fidan Bilge, ezilerek yaşamını yitirdi, Ahmet Bilge ise hafif yaralandı.

        Ahmet Bilge hastaneye kaldırılırken, TIR şoförü Şen, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #düzce
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