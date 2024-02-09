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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı! - Son dakika haberi

        Çanakkale'de motosikletle seyir halindeyken silahla vurulan 2 kişi öldü

        Çanakkale'de seyir halindeki motosiklete açılan ateşte iki kişi feci şekilde yaşamını yitirmişti. Çifte vahşetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayda aranan katil zanlılarından 2'sinin yakalandığı ve bir şüphelinin arandığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:23 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:29
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        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Sarıot köyünden ilçe merkezine doğru giden Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24) bulunduğu motosiklete ana yola yaklaştıklarında av tüfeğiyle ateş açıldı.

        Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Şakir Aydın'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Tayfun Avcı da kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Önleme Timi (JASAT) tarafından olay yeri ve çevre köylerde yapılan araştırmalar sonucunda, katil zanlıları A.G. ve C.Ö. gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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        #son dakika
        #Çanakkale
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