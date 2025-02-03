Motosikletliyi yoldan çıkarmaya çalıştılar

Trafikte motosikletlilerin sayıları artarken bu araçların da trafik kurallarına uyması gerektiği yetkililerce anımsatılıyor. Ancak motosiklet sürücüleri, kurallara uysa da aynı yolu paylaştıkları kimi araç sürücülerinin tacizine maruz kalmalarından şikayetçi…

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Bunun bir örneği Denizli’den geldi. Kumkısık mevkiinde grup halinde sağ şeritten ilerleyen motosikletlilerin arasına bir araç sürücüsü tehlikeli bir şekilde daldı. Grubun içindeki bir motosikletli tarafından kaydedilen görüntülerde araç sürücüsünün, motosikletlere emniyet şeridini göstermesi pes dedirtti. Görüntüler, sosyal medyada özellikle motosiklet kullanıcıları tarafından tepki ile karşılandı.