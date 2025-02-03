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        Haberler Gündem HT Trend Motosikletliyi yoldan çıkarmaya çalıştılar

        Motosikletliyi yoldan çıkarmaya çalıştılar

        Denizli Kumkısık'ta grup halinde ilerleyen motosikletlilerin arasına tehlikeli bir şekilde dalan bir araç, gruptaki bir motosiklet sürücüsünün kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araç sürücüsünün motosikletlilere emniyet şeridinden gitmeleri gerektiğini işaret ettiği görülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:30
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        Motosikletliyi yoldan çıkarmaya çalıştılar
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        Trafikte motosikletlilerin sayıları artarken bu araçların da trafik kurallarına uyması gerektiği yetkililerce anımsatılıyor. Ancak motosiklet sürücüleri, kurallara uysa da aynı yolu paylaştıkları kimi araç sürücülerinin tacizine maruz kalmalarından şikayetçi…

        Bunun bir örneği Denizli’den geldi. Kumkısık mevkiinde grup halinde sağ şeritten ilerleyen motosikletlilerin arasına bir araç sürücüsü tehlikeli bir şekilde daldı. Grubun içindeki bir motosikletli tarafından kaydedilen görüntülerde araç sürücüsünün, motosikletlere emniyet şeridini göstermesi pes dedirtti. Görüntüler, sosyal medyada özellikle motosiklet kullanıcıları tarafından tepki ile karşılandı.

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