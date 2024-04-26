Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana'da motosikletlinin ölümüne yol açtı, 3 araca çarpıp kaçtı! - Güncel haberler

        Arkadaşının otomobiliyle motosikletliyi öldürdü, sevgilisini ve aracı bırakıp kaçtı

        Adana'da bir kişi, sevgilisini eve bırakırken trafikte dehşet saçtı. Çarptığı Suriye uyruklu motosikletlinin ölümüne neden olan ve 3 araca çarpan İzzet Sefa R., daha sonra kız arkadaşını otomobilde bırakıp kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletlinin ölümüne yol açtı, 3 araca çarpıp kaçtı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da içki içtikten sonra sevgilisi Bahar T.’yi (20) bırakmak için masadan kalkan İzzet Sefa R. (21), arkadaşı Ezgi M.’nin otomobilini haber vermeden alıp mekandan ayrıldı. Kavşakta çarptığı Suriye uyruklu motosikletli Ziyad S.’nin (33) ölümüne neden olup, 3 araca çarpan İzzet Sefa R., otomobili ve sevgilisini bırakıp kaçtı.

        DHA'nın haberine göre polis tarafından yakalanan, ifadesinde, “Saate baktığım sırada motosikletliyi görmedim ve çarptım. Olayın şokuyla ve kalabalık olunca kaçtım” diyen şüpheli, tutuklandı.

        REKLAM

        Kaza, 21 Nisan’da saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi İzzet Sefa R., sevgilisi Bahar T. ve diğer arkadaşlarıyla bir mekanda buluşup, içki içti. Bir süre sonra Bahar T. eve gitmesi gerektiğini söyleyip, sevgilisi İzzet Sefa R. ile birlikte masadan kalktı. İzzet Sefa R., buluştuğu arkadaşlarından Ezgi M.’nin otomobilini, habersiz bir şekilde alıp, mekandan ayrıldı.

        İzzet Sefa R., kavşakta ilerlediği sırada direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobille önce motosikletli Ziyad S.’ye, ardından da 3 otomobile çarptı. Kazada, motosikletten düşen Suriye uyruklu Ziyad S., başını asfalta çarparak ağır yaralandı. Şüpheli İzzet Sefa R. ise otomobili ve sevgilisini bırakıp, yaya olarak kaçtı.

        REKLAM

        AMELİYATA ALINDI, KURTARILAMADI

        Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ziyad S. ile otomobil sürücülerinden Yakup Yaşar T. (33) Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ziyad S., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polisin bilgisine başvurduğu Bahar T., İzzet Sefa R.’nin alkollü olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzzet Sefa R.’yi yakaladı.

        "BAHAR’IN ARACI ALDIĞIMIZI SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

        Polis merkezine götürülen İzzet Sefa R. ifadesinde, “Kız arkadaşımı bırakmak için mekandaki valeden anahtarı aldım. Bahar’ın, aracı aldığımızı söylediğini düşündüm. Saate baktığım sırada motosikletliyi görmedim ve çarptım. Olayın şokuyla ve kalabalık olunca kaçtım. Pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Sefa R., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #adana
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!
        İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Berkay Yılmaz zora girdi
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        Habertürk Anasayfa