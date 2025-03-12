Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren çalışmanın sunumu yaptı. Buna göre artan motosikletli sayısı ile birlikte kazaların da arttığı trafikte iki tekerli araçta kural ihlali yapan sürücüleri yeni cezalar bekliyor.

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Mevcut halde 993 TL olan kask kullanmama cezası ilk kez tespit edilmesi halinde hem sürücü hem de varsa yolcuya (artçıya) olmak üzere 1500 TL olacak. 1 yıl içinde tekrar etmesi halinde bu ceza 3 bin TL olacak. 3 kez ve daha fazla kask kullanılmaması halinde bu ceza 9 bin TL olacak.

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Akan trafikte “tek teker yapma” gibi akrobatik hareketler ile yine akan trafikte yarışa da 47 bin TL ceza gelecek. Akrobatik hareketin tespitinde ayrıca 60 gün sürücü belgesine el konulacak. Yarışta bu süre 2 yıla çıkacak.

Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası korunacak. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin TL olacak.

Dur ihtarına uymayıp kaçmanın cezası 2 bin 167 TL’den 47 bin TL’ye çıkacak ve sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak.

Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak. Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. El koyma süresi üçüncü İhlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün olacak. Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek. Üçüncü tekrardan itibaren ayrıca psikoteknik değerlendirme ile göz muayenesi istenecek.

KAZALARA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Yerlikaya, yeni cezaları açıklamadan önce motosiklet kullanımı ve kazalara ilişkin çarpıcı istatistikler paylaştı. Buna göre 2019’da trafikteki motorlu taşıt sayısının yüzde 14.4’ü motosiklet idi. Bu oran 2024’te yüzde 20’ye çıktı. Bu sürede can kayıpları da artarken her iki kazadan birine motosikletlerin karıştığı görüldü.

Motosikletlilerin kazalarında kusur oranlarında da dikkat çekici bir veri ortaya çıktı.