18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Gaziosmanpaşa’da bir kadının çantasını ve telefonunu kapkaç yoluyla çalan 2 kişi, kaçtıkları motorla kaza yaptı. Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şükran Caddesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde 2 şahıs cadde üzerinde bir kadının çantasını ve telefonunu kapkaç yoluyla çaldı. Kapkaççılar daha sonra üzeri tamamen poşetle sarılı çalıntı olduğu iddia edilen motorla kaçmaya başladı.
FAZLA GİDEMEDİLER
Hızla olay yerinden kaçan kapkaççılar çok fazla gidemeden kaza yaptı. Önce ara sokaktan çıkan Mustafa Çoban idaresindeki ticari araca ardından da yol kenarında duran simitçi arabasına çarpan kapkaççılar yola savruldu. Yola savrulan kapkaççılardan başında kask olan koşarak olay yerinden kaçarken, kaskı olmayan kapkaççı ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kapkaççı 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.
'YOLA SAVRULDULAR'
İki kapkaççının kaçarken arabasına çarptığı Mustafa Çoban isimli vatandaş, “Süratli bir şekilde geldiler bana çarpıp yola savruldular. Çantaları falan ele geçirdiler. Telefonu çalınan kadını da buldular. Ona telefonunu verdiler. İki kişilerdi. Biri kaçtı. Kasklı olan kaçtı. Kasksız olan da yaralandı” dedi.
'KASKI BANA FIRLATTI'
Kazanın ardından olay yerinden kaçan kapkaççıyı kovaladığını söyleyen Yunus Emre Günaltay ise, “Şahıslar 2 kişiydi. Bir tanesi kamyonun altına girdi. Sonra diğeri bir anda kaçmaya başladı. Ben de arkasından koştum ama yakalayamadım. Kaskı falan bana fırlattı. Buraya getirdim hatta kaskı. İleride kadının çantasını almışlar. Burada da arabaya vurmuşlar telaş yapınca. Yakalayamadık ama” şeklinde konuştu.
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