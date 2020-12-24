Motosikletin çarptığı yavru file kalp masajı

DHA

Tayland'ın Chanthaburi bölgesinde sürüsüyle birlikte karşıdan karşıya geçtiği sırada yavru file motosiklet çarptığı haberini alıp olay yerine giden kurtarma ekibinden Mana Srivate'in yavruyu hayata döndürdüğü anlar izlenme rekoru kırdı.

DHA'nın haberine göre hayat kurtarma içgüdüsüyle harekete geçtiğini kaydeden Srivate, internette izlediği bir videoyu hatırlayarak, filin kalbinin nerede olabileceğini tahmin ettiğini ifade etti.

Srivate'in 10 dakika boyunca kalp masajı yaptığı yavru fil ayağa kalktı.

Görevliler tarafından muayeneden geçirilen filin sağlığı durumunun iyi olduğu ve doğaya salındığı açıklandı.