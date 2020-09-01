Covid-19 pandemisi dünyada ulaşım alışkanlarını da değiştirdi. Toplu taşımadan uzak durmak isteyenler otomobilden daha ekonomik ve çevreci araçlara yöneldi. Motosiklet de ilginin en çok arttığı araçlardan biri oldu. Şehir içinde avantajları bilinen motosiklet, kuralına göre kullanılmadığında ya da tedbirler olması gerektiği gibi alınmadığında ölümcül bir araca dönüşüyor. Bu tedbirlerin başında da kask geliyor.
32 yaşındaki resim öğretmeni Pelin Çakır'ın Burdur'da motosikletiyle yaptığı kaza, kask kullanımı kadar, kaskın nasıl olması gerektiği konusundaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Paramparça olan bu kask türünün aslında hiçbir faydası yok.
Güvenli sürüş ve ileri seviye sürüş teknikleri uzmanı Rahmi Barutçu, önü açık, çene kısmını kapatmayan ve dayanıksız malzemelerden üretilen bu kaskların çok ucuza satın alınabildiğini söyledi. Uzakdoğu'dan ithal edilen bu kaskların ülkeye dahi sokulmaması gerektiğini kaydeden Barutçu, 3 önemli uluslararası standarttan söz etti: DOT (Department of Transport),SNELL ABD'de ulaştırma bakanlığı ve bağımsız kuruluş bünyesinde geliştirilen standartlar ile ECE-2205 Avrupa ülkeleri ile birlikte Türkiye'de de kabul edilen standart. Sıkı testler sonucu ulaşılan bu standartları taşımayan kasklara güvenilmemesi gerekiyor.
Bu standartları gözetmek önemli ancak kask satın alırken ve kullanırken tek başına yeterli değil. Barutçu, kritik noktaları sıralıyor:
- Kaskın kafa ölçüsüne uygun olması gerekiyor. Bu ölçü kaşın bir parmak yukarısından alınıyor. Örneğin kafa ölçüsü 56 santimetre ise kaskın ölçüsünün de 56-57 santimetre olması gerekiyor.
- Kask tam kapalı olmalı. Yani çeneyi kapatmalı. Çene kısmı açılabilen kasklar tercih edildiğinde de sürüş sırasında kesinlikle kapalı olması gerekiyor.
- Kaskın boyundan bağlanan kayışı sürüş sırasında kapalı olmalı. Kayış kapalıyken eldiven içindeki bir parmağın girebileceği kadar sıkılık yeterli görülüyor.
- Üretim tarihi de bir kask için hayati önem taşıyor. Ömrü 5 yıl olan kask, miadını doldurduktan sonra kullanılmaya devam ettiğinde tehlike yaratıyor. Kaskın malzemesi zamanla deforma olduğundan bu süre içinde yenilemek gerekiyor.
Motosiklet ile ilgili eğitici videolarını Youtube sayfasında da yayınlayan Barutçu, kaskın motosikletten önce alınması gereken bir ekipman olduğunu belirterek konunun hayati önemine dikkat çekiyor.
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