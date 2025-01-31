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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi için bugün son! MTV nereden, nasıl ödenir, MTV ne kadar?

        MTV ilk taksit ödemeleri için bugün son! MTV ödemesi nasıl yapılır?

        Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek. Birçok farklı kanaldan yapılabilen ilk taksit ödemesinin ikinci kısmı Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2025 MTV ne kadar oldu ve ödeme nereden yapılabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:34
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        • 1

          Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor. Peki, 2025 MTV ödemeleri ne kadar oldu?

        • 2

          MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

          2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma, bugün sona eriyor.

        • 3

          MTV TAKSİTİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

          Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

          İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

        • 4

          2025 MTV NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

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