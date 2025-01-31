Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona eriyor. Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor. Peki, 2025 MTV ödemeleri ne kadar oldu?