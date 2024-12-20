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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam: Motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek ve zamlı fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak?

        Motorine zam! Güncel motorin fiyatı ne kadar oldu?

        Petrol fiyatları, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde beklentiler dahilinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin ardından yükselişe geçti Ayrıca, ABD'nin ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde azaldığına işaret eden veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin güçlendiği algısını destekleyerek fiyatları yukarı yönlü etkiliyor. Tüm bu gelişmelerin ardından motorine zam geleceği öğrenildi. Peki, motorine ne kadar zam gelecek yeni fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 21.12.2024 - 00:29
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        • 1

          Petrol fiyatları, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizinde beklentiler dahilinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin ardından yükselişe geçti. Bu kapsamda motorine de zam yapıldığı öğrenildi. Peki, motorine ne kadar zam gelecek ve ne zaman pompaya yansıyacak? İşte, detaylar...

        • 2

          MOTORİNE ZAM!

          Motorinin litresine 58 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatların bugün itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,01 TL

          Motorin litre fiyatı: 43,31 TL

          LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,01 TL

          Motorin litre fiyatı: 43,25 TL

          LPG litre fiyatı: 25,54 TL

        • 5

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43.59 TL

          Motorin litre fiyatı: 43,92 TL

          LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        • 6

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 44,05 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,43 TL

          LPG litre fiyatı: 25,89 TL

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