Motorine zam geldi
Motorinin litresine 17 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı
Giriş: 04.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:09
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi.
Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 40.44 lira, Ankara'da 41.42 lira, İzmir'de 41.76 lira, Adana'da 42.03 lira, Bursa'da 41.51 lira, Antalya'da 42.24 lira, Diyarbakır'da ise 42.36 lira oldu.
Bugün benzin fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
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