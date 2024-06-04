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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi: İşte son fiyatlar - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litresine 17 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:09
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        Motorine zam geldi
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        Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 40.44 lira, Ankara'da 41.42 lira, İzmir'de 41.76 lira, Adana'da 42.03 lira, Bursa'da 41.51 lira, Antalya'da 42.24 lira, Diyarbakır'da ise 42.36 lira oldu.

        Bugün benzin fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

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