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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorine 1 lira 34 kuruş zam geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 09:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:03
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        Motorine zam geldi
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        Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

        Motorin grubuna 1 lira 34 kuruş zam geldi.

        Buna göre bugün itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı 40.60 TL oldu.

        Ankara'da motorin fiyatı 41,59 TL olurken İzmir'de 41,94 TL oldu.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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