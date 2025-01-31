Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına 86 kuruşluk indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

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Buna göre motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 46,45 TL; Ankara'da 47,12 TL; İzmir'de 47,50 TL oldu.

Benzinin litresi ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 46,31 TL; Ankara'da 46,82 TL; İzmir'de 47,19 TL oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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