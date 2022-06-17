Motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi ortalama 29.97 liraya yükseldi. Ankara'da motorinin litresi 30.04 TL, İzmir'de ise 30.06 TL'ye çıktı.

Dün de motorine 1 lira 28 kuruşluk zam gelmişti.

Önceki gün ise benzine 94 kuruş indirim gelmiş litre fiyatı ortalama 27.5 liraya düşmüştü.

Haziran genelinde şu ana kadar benzin fiyatları yüzde 10, motorin satış fiyatı ise yüzde 22.6 zamlandı.