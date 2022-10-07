Motorine bir zam daha geldi

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. Motorine son 3 günde 3. zam geldi.

Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatına 1.53 lira zam geldi. Zam sonrası İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ortalama 27.14 liraya yükseldi.

Motorine dün 1.39 TL, önceki gün ise 1.10 TL zam gelmişti. Böylece son 3 günde satış fiyatı 4.02 lira yükselmiş oldu.

Benzine bugün zam gelmezken, önceki 2 günde toplam 1.37 lira fiyat artışına gidilmişti. Söz konusu zamların ardından benzinin litre fiyatı 20.6 liraya yükselmişti.