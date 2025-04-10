Akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı tarife savaşlarının etkisiyle petrol fiyatları sert düştü. Fiyatlar 4 yılın en düşük seviyelerinde seyrederken bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Önce LPG, daha sonra motorine indirim yapıldı. Bugün ise benzine indirim geldi. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 10 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...