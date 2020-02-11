Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de akaryakıt fiyatları hesaplanırken temelde üç öğe dikkate alınıyor. Brent petrol, uluslar arası piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatı ve dolar kuru. Brent petrol, Çin’de ortaya çıkan ölümcül koronavirüsü salgını sonrasıda hızla düşmeye başladı. Ocak ayı başında 70 doları gören Brent petrol, 53-54 dolar aralığında işlem görüyor. Petrol, en son 2018 yılının aralık ayında bu düzeylere inmişti.



ÜRÜN FİYATLARI DA DÜŞÜYOR

Brent petrolün yanı sıra Türkiye’nin hesaplamalarında dikkate aldığı küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da geriliyor. Fiyat hareketlerine ilişkin örnek verelim. 15 Ocak’ta (tonu) benzin 609, motorin 585 dolardı. Aynı ay içinde uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalandı. Küçük artışlar olsa da ibre düşüş yönünü gösterdi. Bu düşüş sonrasında yurt içi piyasalarda benzine ve motorine indirim yapıldı. İndirim, pompa fiyatlarına da yansıdı.



DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Benzin ve motorinde son durum ne? Uluslar arası piyasalarda (tonu) benzin 541, motorin 502 dolara kadar düştü. Peki, Brent ve ürün fiyatlarındaki bu düşüşe karşın pompa fiyatları neden değişmiyor? Kaynaklar, dolar kurunun arttığına işaret ederek, “Kur yükseliyor. Küresel piyasaların yansımasıyla akaryakıtta gündeme gelen indirim, dolar kurundaki artış nedeniyle frenleniyor” dedi.

İndirim olasılığı hiç yok mu? İndirime, “koşullu” da olsa kapıyı açık bırakan kaynaklar, “Akaryakıt hesaplamasında dikkate alınan fiyatlar eksiye döndü. Trend böyle devam ederse ve olağanüstü bir hareketlilik yaşanmazsa (kur tayin edici) özellikle motorinde birkaç güne indirim söz konusu olabilir” dedi.