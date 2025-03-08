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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Motorinde indirim - Enerji Haberleri

        Motorinde indirim

        Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyat tabelaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:36
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        Motorinde indirim
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        Petrol fiyatlarındaki uluslararası dalgalanmalar, motorine indirim olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

        GÜNCEL FİYATLAR

        İstanbul (Avrupa Yakası): 45.36 TL

        İstanbul (Anadolu Yakası): 45.24 TL

        Ankara: 46.09 TL

        İzmir: 46.46 TL

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