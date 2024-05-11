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Balıkesir'de siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan üniversiteli Ata Emre A'ya (20) E.Ö. (17), Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

10 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, vücudunun bazı yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Ata Emre A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ Balıkesir Üniversitesinde turizm ve otelcilik programı öğrencisi olup ailesi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan gencin cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Alkollü olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan E.Ö. ile onu sakladığı belirlenen babası O.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. 6 SUÇ KAYDININ OLDUĞU AÇIKLANDI Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö'nün kasten yaralama, tehdit gibi olaylardan 6 suç kaydının bulunduğu belirtildi. VALİ USTAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Karesi ilçemizde kuryelik yaparak harçlığını çıkaran üniversite öğrencimizin hunharca bıçaklanarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrendim. Emniyetimiz tarafından şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.