Mother Mother Maximum Uniq'te

Alternatif rock sahnesinin Kanada çıkışlı kült grubu Mother Mother, 20. yıllarını kutladıkları bu özel yılda, Haziran ayında Warner Records etiketiyle yayımladıkları 10. stüdyo albümleri “Nostalgia” ile çıktıkları EU/UK turnesi kapsamında 22 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak! Bu unutulmaz gece; Türkiye’de kültür, sanat ve eğlencenin öncüsü BKM organizasyonuyla, BKM’nin 30. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek.

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Dünyanın dört bir yanında sahne alan, yaz boyunca Avrupa’nın önde gelen festivallerinde ve sold-out salonlarda enerjisiyle iz bırakan Mother Mother, İstanbul konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Ryan Guldemond (vokal, gitar), Molly Guldemond (vokal, synth), Jasmin Parkin (vokal, klavye), Ali Siadat (davul) ve Mike Young’dan (bas) oluşan grup, özgün sözleri ve sahnedeki çarpıcı performanslarıyla globalde sadık bir hayran kitlesi yarattı. Nostalgia albümünün gelişini müjdeleyen “Make Believe” parçasıyla yılın en dikkat çeken dönüşlerinden birine imza atan grup, Avrupa turnesine Muse’dan hemen önce sahneye çıkacakları Stockholm konseri ile başladı. Yaz boyunca Avrupa’nın en prestijli festivallerinde sahne alırken, rotalarını İstanbul’a çeviriyorlar.

Mother Mother’dan İstanbul’a Özel Mesaj! Grup, videoda “İstanbul’da sizinle buluşmak için sabırsızlanıyoruz!” diyerek müzikseverleri Maximum Uniq Açıkhava’ya davet etti.