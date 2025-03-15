Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Mother Mother, İstanbul'a geliyor - Magazin haberleri

        Mother Mother, İstanbul'a geliyor

        Kanadalı alternatif rock grubu Mother Mother, 10'uncu stüdyo albümleri 'Nostalgia'nın Avrupa turnesi kapsamında, 22 Temmuz 2025'te İstanbul'da sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mother Mother, İstanbul'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, 2025’te de dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

        Kanadalı alternatif rock grubu Mother Mother, 22 Temmuz 2025’te Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak.

        Mother Mother, Avrupa turnesinin startını Muse’dan hemen önce sahne alarak Stockholm'de vereceği açık hava konseri ile başlatacak ve yaz boyunca yeni albümleri 'Nostalgia'nın turnesi kapsamında birçok önemli festivalde sahne alacak.

        Kanadalı alternatif rock grubu Mother Mother, Ryan Guldemond (vokal, gitar), Molly Guldemond (vokal, synth), Jasmin Parkin (vokal, klavye), Ali Siadat (davul) ve Mike Young’dan (bas) oluşuyor.

        Bu yıl birlikteliklerinin 20'nci yılını kutlayacak olan Kanadalı alternatif rock müziğin fenomen grubu Mother Mother, 6 Haziran 2025’te yayınlanacak olan 10'uncu stüdyo albümleri 'Nostalgia'nın gelişini müjdeleyen 'Make Believe' adlı parçasını Parlophone/Warner Records etiketi ile yayınladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mother Mother

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa